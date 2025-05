Moraes determina suspensão do passaporte de Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) e determinou que o Ministério das Relações Exteriores suspenda o passaporte diplomático do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, que cumpre prisão domiciliar.

Também a pedido da PF, o ministro determinou que o nome de Collor conste na lista de impedimento de saída do país, nos sistemas de controle migratório.

Collor foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação referente a desdobramento da Operação Lava Jato, e devido sua idade avançada e problemas de saúde, deve cumprir a pena em prisão domiciliar.

Além de estar impedido de deixar o país, o ex-presidente deve usar tornozeleira eletrônica e está proibido de receber visitas, exceto de advogados e de pessoas previamente autorizadas pelo STF.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também