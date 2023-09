Moraes é eleito presidente da Primeira Turma do STF

O ministro Alexandre de Moraes foi eleito, nesta terça-feira (5), como o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), colegiado que é responsável pelo julgamento de habeas corpus, extradições, mandados de segurança, entre outros processos.

A eleição do ministro ocorreu por aclamação, e ele substituirá Luís Roberto Barroso, que deixará a cadeira para ocupar o cargo de presidente do Supremo dia 28 deste mês.

Segundo as regras internas do tribunal, a vaga de presidência sempre vai para o integrante mais novo no Supremo e que ainda não exerceu o comando do colegiado, que no caso Seria Cristiano Zanin.

Zanin, que tomou posse no STF no mês passado, ainda organiza o gabinete, por isso renunciou ao direito de ocupar o cargo.

