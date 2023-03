O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (10) a liberdade provisória de mais 80 pessoas detidas após os ataques de 8 de janeiro, em Brasília.

Na última quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o ministro havia liberado 149 mulheres que haviam sido presas por participação nos atos golpistas. Os beneficiados na ação de hoje são homens.

Eles terão que usar tornozeleira eletrônica e não poderão deixar suas residências à noite e nos finais de semana, além de precisarem se apresentar à Justiça todas as segundas-feiras e estarem proibidos de se ausentar do país.

O ministro também definiu que eles estão proibidos de usar as redes sociais ou se comunicarem com os demais suspeitos de participação nos atos.

