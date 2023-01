Moraes mantém 140 prisões por ligação com atos terroristas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes decidiu manter presos 140 pessoas que tiveram envolvimento com os atos terroristas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Além de decidir pela prisão, o ministro converteu a prisão em flagrante deles em prisão preventiva, que não tem prazo para terminar. Moraes também decidiu libertar outras 60 pessoas que foram detidas no dia dos atos.

De acordo com o ministro, há evidências que os presos cometeram os crimes de associação criminosa, atos terroristas, inclusive preparatórios, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

Segundo Moraes, os terroristas tiveram como objetivo "coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos", em "evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão".

