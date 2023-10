Moraes marca para próxima semana julgamento contra Bolsonaro por abuso nas eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, agendou para a próxima semana, na terça-feira (10), o julgamento de três ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso político durante sua campanha de reeleição.

Bolsonaro é acusado de utilizar o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto para a realização de lives nas quais se apresentava como candidato à reeleição no pleito passado.

O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, liberou as três ações em questão para pauta nesta quarta-feira (4), com o agendamento ocorrendo nesta quinta-feira (5).

Bolsonaro já se encontra inelegível por oito anos após condenação em junho no TSE. Caso seja condenado novamente, a situação continuará como está, pelo mesmo período de tempo.

Deixe seu Comentário

Leia Também