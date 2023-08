Moraes multa Monark em R$ 300 mil e determina abertura de inquérito

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (2) que seja instaurado inquérito contra o influenciador Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, além de aplicar multa de R$ 300 mil.

A multa ocorre por descumprimento de decisão judicial, já que o youtuber mantinha contas em redes sociais mesmo com impedimento judicial. O Banco Central deve proceder o bloqueio imediato da quantia eventualmente existente em contas e aplicações financeiras no nome de Monark.

Além disso, Moraes determinou novamente que as plataformas suspendam os perfis de Monark, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, além de interromperem repasses relativos à monetização dos conteúdos e apontar os valores levantados pelos canais mantidos pelo influenciador.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também