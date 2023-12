Moraes nega, mais uma vez, pedido de liberdade de Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeito novamente, nesta segunda-feira (18), um pedido de liberdade protocolado pela defesa do ex-deputado Roberto Jefferson.

No pedido, é solicitado que a prisão do ex-parlamentar seja substituída por medidas cautelares. Atualmente, ele cumpre o mandado de prisão em um hospital no Rio de Janeiro, onde realiza tratamento de saúde.

A defesa do parlamentar, que está preso desde outubro do ano passado após oferecer resistência armada ao cumprimento de um mandado de prisão decretado por Moraes, teve o pedido rejeitado pelo ministro, que afirmou que o processo acompanha o tratamento de Jefferson, mas aponta para a gravidade das acusações contra ele.

"As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado", justificou Moraes em sua decisão.

