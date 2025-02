Moraes nega novo pedido da defesa de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, em decisão publicada nesta quinta-feira (27), um novo recurso da defesa de Jair Bolsonaro para suspender o prazo de resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente.

Os advogados de Bolsonaro haviam pedido 83 dias para resposta da defesa, o que foi negado pelo ministro. A defesa entrou com um recurso com o argumento de que não houve “acesso à íntegra dos autos”, o que também foi rejeitado por Moraes.

Ele enfatizou em sua decisão que todos os documentos mencionados pelos advogados “estão juntados nos autos da Pet 12.100”, e por isso, “não assiste razão à defesa de Jair Messias Bolsonaro”.

Moraes ainda ressaltava que foi “garantido amplo acesso aos elementos de prova, inclusive a mesma prova analisada pela PGR, sendo pacífico o entendimento do STF de que o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa”.

