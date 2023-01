Moraes nega pedido de prisão contra Flávio Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o arquivamento da representação feita contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, por suposta omissão intencional nos atos golpistas ocorridos em Brasília no último domingo (8).

A representação foi feita pelo deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que pedia a prisão preventiva de Dino. Na decisão de Moraes, o magistrado diz que não existem indícios de atividade ilegal por parte do ministro de Lula.

“Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, determino o arquivamento imediato desta representação”, diz a decisão de Moraes.

Dino atualmente aguarda a chegada de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, no Brasil, já que ele está de férias no Estados Unidos.

“Vamos aguardar até a segunda-feira que a apresentação [de Anderson Torres à PF] ocorra. Nós desejamos que ela ocorra, porque isso vai possibilitar o andamento das apurações. Caso a apresentação não se confirme, por intermédio dos mecanismos internacionais, vamos deflagrar na próxima semana os procedimentos voltados à extradição, uma vez que há ordem de prisão”, disse o ministro.

