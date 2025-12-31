Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Justiça

Moraes pede que Filipe Martins explique uso de rede social

Magistrado intimou defesa sobre suposto acesso indevido

31 dezembro 2025 - 14h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Apesar de já condenado, Martins ainda não está cumprindo a penaApesar de já condenado, Martins ainda não está cumprindo a pena   (Arthur Max/MRE)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifeste sobre um possível descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu, que foi condenado à pena de 21 anos de prisão por participação na trama golpista e, atualmente, está em prisão domiciliar. A decisão de Moraes foi publicada nesta segunda-feira (29), e o prazo fixado para a manifestação dos advogados é de 24 horas.

Em seu despacho, o ministro informou que foi juntada aos autos a notícia de que Martins teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros, prática vedada pelo magistrado no regime de prisão domiciliar.

Além de não poder usar redes sociais próprias ou de terceiros, outras medidas cautelares da prisão domiciliar incluem, por exemplo, proibição de comunicar-se com os demais investigados, entrega de todos os passaportes e suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu. Se descumpridas, as medidas podem levar à decretação de detenção preventiva em unidade prisional.

Apesar de já condenado, Martins ainda não está cumprindo a pena porque o acórdão condenatório emitido pela Primeira Turma do STF está pendente de publicação.

Na semana passada, Moraes havia decretado a prisão domiciliar de Martins e mais nove condenados. As prisões domiciliares foram determinadas para evitar novas fugas. Isso porque, na sexta-feira (26), o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi detido por autoridades locais após fugir para o Paraguai e tentar embarcar para El Salvador com passaporte falso.

No entendimento de Moraes, há uma estratégia dos condenados pelos atos golpistas para fugir do país.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moto apreendida pela PM na época -
Interior
STJ nega liberdade a acusado de matar criança de 2 anos enquanto empinava moto em MS
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ mantém advogada de MS em prisão domiciliar por ligação com o PCC
Delegado Giniton Lages -
Justiça
Moraes mantém tornozeleira em delegado investigado por obstrução no caso Marielle Franco
Crimes foram investigados pela Polícia Federal -
Justiça
Justiça Federal condena grupo por esquema de corrupção no Incra/MS
Fiscalização -
Justiça
STJ nega descondenar dono de casa de carnes por vender mercadoria imprópria em MS
Dinheiro /
Interior
Justiça penhora aposentadoria de ex-prefeito de Juti condenado por improbidade
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ nega liberdade a mulher presa na Operação Blindagem contra o PCC em MS
Ex-guarda civil municipal Marcelo Rios -
Justiça
STJ barra recurso que pedia anulação do júri do caso "Playboy da mansão"
Alexandre de Moraes e Paulo Gonet -
Política
PGR arquiva pedido de advogado de MS contra Alexandre de Moraes no caso Banco Master
Sargento ficou preso, enquanto outro policial envolvido foi solto
Justiça
Justiça mantém sargento da PM preso por envolvimento na morte de rapaz na Capital

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital