Moraes prorroga, pela nona vez, inquérito das milícias digitais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu um pedido da Polícia Federal (PF) e prorrogou por mais 90 dias o Inquérito 4.874, que investiga a atuação de uma suposta milícia digital contra a democracia e o Estado Democrático de Direito.

Com a decisão de Moraes, assinada na sexta-feira (19) e publicada nesta segunda-feira (22), essa é a nona vez que o inquérito das milícias digitais é estendido. No documento, o ministro ressalta que esse aumento de prazo foi concedido “considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes”.

O inquérito, que está a cargo da PF, foi aberto em julho de 2021 com o objetivo de investigar a atuação das supostas milícias nas redes sociais e descobrir os responsáveis pela articulação e financiamento desses grupos.

