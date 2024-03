O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado como relator do inquérito sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O nome de Moraes foi escolhido por meio do sistema de distribuição eletrônica de processos. O caso foi parar no STF após uma autoridade com foro privilegiado ser citada no processo, já que cabe à Corte julgar pessoas com foro.

Como o caso segue em segredo de Justiça, não é possível saber os motivos que levaram a Polícia Federal (PF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o processo tramitava, enviarem o caso ao STF.

