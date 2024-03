Moraes vota pela 1Âª vez por absolver rÃ©u dos atos de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (8), pela primeira vez, pela absolvição de um dos réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que, após instrução da ação penal, mudou o entendimento em relação à denúncia contra o réu em questão, e opinou pela absolvição de Geraldo Filipe da Silva.

Segundo a defesa dele, Geraldo é morador de rua, e se viu cercado pelos vândalos, mas não teve participação no vandalismo. Em vídeos da prisão em flagrante, Geraldo aparece sendo agredido pelos vândalos, sendo chamado de “petista” e “infiltrado”.

Em sua decisão, Moraes entendeu que “não há elementos probatórios suficientes que permitam afirmar que o denunciado uniu-se à massa, aderindo dolosamente aos seus objetivos, com intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal”.

