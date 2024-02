Moraes vota pela condenação de mais 15 réus do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (16) para condenar mais 15 réus acusados de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro, que terminaram com depredação das sedes dos Três Poderes.

Até o momento, Moraes foi o único ministro a votar nas ações penais. Os demais ministros da Corte têm até o dia 23 deste mês para votarem nas ações, que estão sendo analisadas no plenário virtual da Corte.

Os réus são acusados dos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

As penas defendidas por Moraes variam de 12 a 17 anos de prisão.

