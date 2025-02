Moraes vota por tornar Léo Índio réu pelo 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (21) para tornar réu Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, por envolvimento na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

A Primeira Turma do STF começou a analisar a denúncia contra Léo Índio, e Moraes, que é relator do caso, foi o primeiro a votar.

Léo Índio, primo dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, é acusado de cinco crimes. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele teria cometido os crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

São usadas na denúncia imagens do próprio Léo Índio no dia, que publicou sobre sua participação na manifestação no dia, além de conteúdo encontrado em seu celular.

“Em seu depoimento à Polícia Federal, além de admitir a presença aos atos de 8.1.2023, confirmou sua frequência aos acampamentos montados em frente ao QG do Exército, afirmando que ‘chegou a frequentar os acampamentos situados nas imediações do QG-Ex em Brasília/DF’”, diz trecho da denúncia.

