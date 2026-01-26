Moreninhas e Pioneiros recebem Justiça Itinerante nesta semana; veja a rota

Moradores do Pioneiros, Aero Rancho, Jd. Noroeste e Novos Estados terão atendimento judiciário mais próximo nesta semana. O atendimento da Justiça Itinerante acontece em Campo Grande das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a Rota

Segunda (26/1)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA



Terça-feira (27/1)

Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (28/1)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva



Quinta-feira (29/1)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça



