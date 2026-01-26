Menu
Justiça

Moreninhas e Pioneiros recebem Justiça Itinerante nesta semana; veja a rota

A população pode procurar uma das duas unidades do ônibus do judiciário para receber orientações

26 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 26/01/2026 às 10h08
Justiça ItineranteJustiça Itinerante   (TJMS)

Moradores do Pioneiros, Aero Rancho, Jd. Noroeste e Novos Estados terão atendimento judiciário mais próximo nesta semana. O atendimento da Justiça Itinerante acontece em Campo Grande das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a Rota

Segunda (26/1)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA


Terça-feira (27/1)
Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (28/1)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Quinta-feira (29/1)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça
 

