Moro fará palestra em conferência da OAB/MS

Terminam nesta quarta-feira (4), as inscrições para a 15ª Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul. O público pode se inscrever até as 17h. O ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro fará uma palestra sobre ‘Lavagem de dinheiro’, e o tema deste ano é ‘A advocacia na era da inovação e no pós-pandemia’. A abertura será marcada com entrega de Medalha Heitor Medeiros

Uma hora antes da abertura oficial do evento que vai terão palestrantes de renome e 40 horas gratuitas de aprendizado. Já são mais de 3 mil participantes com presença confirmada.

A Conferência Estadual da Advocacia é realizada a cada triênio pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposição estatutária prevista no art. 80 da Lei Federal 8.906/94 (EOAB), visando fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica e promovendo amplo debate acerca de temas relacionados à classe da advocacia e de ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

Nos dias 5 e 6, a programação conta com debates dos mais diversos temas, relação de consumo, LGPD, direito de família, direito comercial, criminal, trabalho, ANPP, reforma tributária, dentre outros voltados ao pós-pandemia.

O evento tem parceria com a Escola Superior de Advocacia de MS (ESA/MS) e a Caixa de Assistência aos Advogados de MS (CAAMS).

Garanta aqui a sua participação. Link de acesso ao documento será enviado no mesmo endereço de e-mail cadastrado na inscrição.

