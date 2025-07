Morre aos 72 anos o pastor Gilson Breder, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande

O pastor Gilson Breder (72 anos), da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, faleceu na noite de ontem, quinta-feira (10), às 20h30. A informação foi confirmada pela própria instituição religiosa, que divulgou nota de pesar comunicando oficialmente o falecimento.

De acordo com a igreja, o pastor Gilson era conhecido por sua dedicação ao evangelho e por seu carinho com os fiéis. "Tremendamente apaixonado por Deus e por pessoas, o nosso querido pastor certamente deixará saudades", diz trecho da nota.

O pastor deixa a esposa, Vasti Breder, três filhos – Emili, Aline e Yuri – e quatro netas: Bárbara, Rebeca, Clara e Ana.

Nas redes sociais, fiéis e amigos lamentaram a perda. "Pastor querido e amado por todos que tiveram a honra de conhecer e conviver!", escreveu uma internauta. A ex-deputada Rose Modesto também manifestou pesar: "Meus sentimentos a toda a família e a toda a igreja que o amava."

O funeral está marcado para esta sexta-feira (11), com início às 9h, na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, localizada na Rua Treze de Maio, 2647, Centro. O culto de despedida será realizado no mesmo local, às 19h30.

