Landerson Correa Teixeira, 38 anos, será julgado nesta sexta-feira (21), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de tentar matar duas pessoas em um acidente de trânsito no dia 8 de maio de 2022, no Bairro Coophavilla II.

Segundo a denúncia, ele dirigia em alta velocidade, na contramão e sob efeito de álcool, quando bateu em uma motocicleta com um jovem de 19 anos e uma mulher de 30 anos. A moto foi arrastada por 19 metros e a mulher ficou presa no capô do carro por cerca de um quilômetro, antes de ser abandonada na via.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos o pronunciou por tentativa de homicídio doloso. A defesa recorreu, mas o pedido foi negado em outubro de 2023. O Ministério Público desistiu de ouvir as vítimas, mas elas foram intimadas e podem comparecer ao julgamento.

