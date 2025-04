Motorista é condenado a 9 anos de prisão por morte em racha na Capital

O Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (03) Willian Goes Abbade e Olliver Richerd Ferreira Siebra por envolvimento em racha que resultou na morte de Roberta da Costa Coelho, de 25 anos. O acidente ocorreu em 16 de abril de 2022, na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Willian Goes Abbade, que dirigia um Ford Ka com sete ocupantes, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. Ele foi condenado a 9 anos de reclusão, além de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da CNH por 5 anos.

A pena foi aplicada pelos crimes de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa em cinco vítimas do acidente. No julgamento, ele foi absolvido da acusação de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada. O regime inicial é fechado.

O outro motorista envolvido, Olliver Richerd Ferreira Siebra, foi condenado a 1 ano e 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação por 6 meses. Ele foi responsabilizado por conduzir veículo sem CNH, participar de disputa automobilística e omissão de socorro.

Ambos podem recorrer da sentença, mas, por estar em regime fechado, Willian pode recorrer preso. O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que Abbade entregue sua CNH em até 48 horas. O CONTRAN e o Detran-MS serão informados sobre a suspensão.

