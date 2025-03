Motorista embriagado que matou casal na BR-163 em Campo Grande é condenado

Matias Marques da Silva, de 55 anos, foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em júri popular realizado nesta quarta-feira (26). Ele foi responsabilizado pela morte de Cleberson Alves Ferreira e Eliane dos Santos Gimenez em um acidente ocorrido no dia 7 de setembro de 2017, na BR-163, próximo ao Shopping, na região norte de Campo Grande.

Além da pena de reclusão, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que Matias pague uma indenização mínima de R$ 15 mil aos descendentes das vítimas fatais e R$ 10 mil para cada uma das vítimas sobreviventes.

Acidente - De acordo com o processo, Matias dirigia um Fiat Strada quando colidiu com um GM Corsa, onde estavam Cleberson, Eliane e outras três pessoas. O casal morreu no local, enquanto os demais ocupantes sobreviveram.

O Ministério Público, representado pelo promotor Felipe Rocha Vasconcellos Freitas Pinheiro, sustentou a acusação de homicídio e tentativa de homicídio, afirmando que Matias assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado, ultrapassar em local proibido e invadir a pista contrária.

Os jurados rejeitaram a tese da defesa, que tentava reverter a acusação para homicídio culposo (sem intenção de matar), e reconheceram que o motorista agiu com dolo eventual.

Prisão imediata - Com a condenação, o juiz expediu mandado de prisão imediata contra Matias, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, determinou a inabilitação do réu para dirigir pelo tempo da condenação, e mandou que seja comunicado o Detran-MS. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também