Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Motorista que causou acidente com 4 mortos na BR-060 vai a júri popular; veja a data

O juiz Aluizio Pereira dos Santos marcou o julgamento de David Lopes Queiroz para o dia 3 de dezembro e manteve sua prisão preventiva

14 outubro 2025 - 18h03Vinícius Santos
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveramApenas o pai e o filho mais velho sobreviveram   (Reprodução/Redes Sociais)

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, decidiu nesta terça-feira (14) que David Lopes Queiroz, de 30 anos, vai sentar no banco dos réus para enfrentar júri popular. 

Ele é acusado de múltiplos homicídios em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 6 de abril deste ano, na BR-060, que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo três crianças.

O acidente vitimou Drielle Leite Lopes, de 32 anos, e três crianças: José Augusto Leite Saraiva (5 meses), João Lúcio Leite Saraiva (2 anos) e Helena Leite Saraiva (10 anos). Outras duas crianças, Oldiney e Otávio Leite Saraiva, ambos de 12 anos, estavam no veículo e sobreviveram. 

O motorista e a passageira do caminhão atingido após a colisão não se feriram, enquanto o carro conduzido por David ficou completamente carbonizado.

O juiz já marcou a data do julgamento para as 8h do dia 3 de dezembro deste ano, caso a defesa não apresente recursos, situação que poderia adiar a realização do júri. A decisão também manteve o réu preso.

Segundo as investigações, David teria causado o acidente ao executar uma manobra brusca e repentina, invadindo a contramão em uma curva e colidindo frontalmente com o veículo onde estavam as vítimas.

O juiz relatou que sua conduta resultou em perigo comum, pois teria conduzido o veículo de forma a expor a risco um número indeterminado de pessoas na rodovia.

Ele também é acusado de dirigir embriagado, desrespeitar regras de trânsito, realizar ultrapassagem em local proibido e assumir o risco de causar mortes e lesões corporais.

O juiz destacou que, em tese, estaria caracterizado o dolo eventual, já que há indícios de que o réu conduzia em alta velocidade, na contramão, forçando ultrapassagens e assumindo o risco de matar.

A defesa de David ainda pode recorrer da decisão, principalmente considerando que ele é acusado de homicídios qualificados, o que pode resultar em pena elevada. Entre as qualificadoras está o perigo comum. O juiz também indeferiu a instauração de exame de insanidade mental do réu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Justiça
Hospital Universitário da Capital é condenado a pagar adicional de insalubridade a médicos
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Cidade
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Acusado é Edvan da Silva Rodrigues -
Justiça
Promotor pede que feminicida de Bruna vá a júri popular em Campo Grande
Desembargador Dorival Renato Pavan -
Justiça
TJMS instala duas novas Varas de Sucessões em Campo Grande para agilizar processos
Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas
Caps de Corumbá
Interior
Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado