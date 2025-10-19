Menu
Menu Busca domingo, 19 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Motorista que causou acidente com morte de adolescente ficará preso preventivamente

Henrique Cardoso estava com os amigos no veículo onde foram encontradas 19 latas de cerveja

19 outubro 2025 - 15h47Sarah Chaves, com Dourados Agora

Felipe Matheus, de 18 anos, motorista do Honda Fit envolvido no acidente que resultou na morte do adolescente Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi tomada neste sábado (18), durante audiência de custódia realizada em Dourados.

O jovem conduzia o veículo com outras quatro pessoas a bordo, dois adolescentes de 17 anos, um jovem de 19 e outro de 20. O acidente ocorreu por volta das 23h30 de sexta-feira (17), na Avenida Dom Redovino Rizzardo, quando o carro perdeu o controle ao passar por uma rotatória e colidiu violentamente contra um muro.

Com o impacto, Henrique foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano grave. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Durante a perícia, a Polícia Militar encontrou bebidas alcoólicas no interior do veículo, sendo 19 latas de cerveja e 1 litro de whisky.

A Justiça entendeu que a conversão da prisão em preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do caso e as circunstâncias em que ocorreu. Felipe Matheus permanece preso à disposição da Justiça.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Acordo de R$ 45 mil 'livra' proprietários de ação judicial após desmate ilegal em Coxim
Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
STJ desmembra mega processo de corrupção de R$ 106 milhões no TCE-MS
TJMS realiza audiências presenciais e virtuais na Semana Nacional de Conciliação
Justiça
TJMS realiza audiências presenciais e virtuais na Semana Nacional de Conciliação
"Playboy da Mansão" Marcel Costa Hernandes Colombo, 31 anos, foi assassinado com tiros de pistola 9mm
Justiça
TJ manda PF demitir policial que passou dados à organização criminosa de Jamilzinho
Situação dos bovinos -
Interior
Promotor investiga fazendeiro que deixava gado comer só em dias alternados em MS
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"
Corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro
Justiça
Acusado de participar de organização criminosa ligada a homicídios é absolvido

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
A artista quer valorizar a espécie
Cultura
Onça pintada é retratada por Vera Senefonte