Motorista que causou acidente com morte de adolescente ficará preso preventivamente

Felipe Matheus, de 18 anos, motorista do Honda Fit envolvido no acidente que resultou na morte do adolescente Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi tomada neste sábado (18), durante audiência de custódia realizada em Dourados.

O jovem conduzia o veículo com outras quatro pessoas a bordo, dois adolescentes de 17 anos, um jovem de 19 e outro de 20. O acidente ocorreu por volta das 23h30 de sexta-feira (17), na Avenida Dom Redovino Rizzardo, quando o carro perdeu o controle ao passar por uma rotatória e colidiu violentamente contra um muro.

Com o impacto, Henrique foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano grave. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Durante a perícia, a Polícia Militar encontrou bebidas alcoólicas no interior do veículo, sendo 19 latas de cerveja e 1 litro de whisky.

A Justiça entendeu que a conversão da prisão em preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do caso e as circunstâncias em que ocorreu. Felipe Matheus permanece preso à disposição da Justiça.

