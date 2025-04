Motorista que dirigia a 90 km/h e causou morte da namorada é condenado a 6 anos

Ricardo França Júnior foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão por causar o acidente de trânsito que resultou na morte de Bárbara Wstany Amorim Moreira, de 21 anos. A sentença foi proferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O acidente aconteceu na noite de 11 de setembro de 2021, no bairro Cabreúva. Bárbara era estudante de biomedicina e estava como passageira do carro conduzido por Ricardo, que era seu namorado.

Segundo consta no processo, ele dirigia a cerca de 90 km/h, desrespeitou uma placa de “pare” e estava embriagado. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no muro de uma casa, capotou e lançou a jovem para fora do carro. Ela morreu no local.

Inicialmente, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou Ricardo por homicídio simples. Porém, durante o andamento do processo, a acusação foi desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

O juiz determinou ainda que Ricardo entregue sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso ainda não tenha sido apreendida, e que o Detran seja comunicado para suspender o documento pelo período da condenação. Também foi fixada indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima, com correção monetária.

Ricardo poderá recorrer da decisão em liberdade, como já vinha respondendo ao processo. A prisão preventiva foi revogada anteriormente, após pedido feito pelos próprios familiares da vítima.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também