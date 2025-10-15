Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil

Uma motorista que causou um acidente que matou Renilda Aparecida Paim da Silva, de 62 anos, no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, firmou acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para indenizar a família da vítima e encerrar o caso.

O acidente ocorreu em 23 de novembro de 2023, na rua Santo Augusto. Dirigindo um Honda HRV sem possuir habilitação (CNH), a motorista teria avançado uma sinalização de pare e colidido com a motocicleta Honda Biz conduzida por Renilda, que veio a falecer no local.

No dia do acidente, a condutora do Honda HRV chegou a ser presa, mas foi liberada mediante fiança de R$ 5 mil. O caso seguiu tramitando na Justiça até que a promotoria propôs um acordo de não persecução penal (ANPP), aceito pela investigada.

Pelo acordo, a motorista deve pagar R$ 15.400,00 parcelados em 22 vezes, aos sucessores da vítima. Além disso, deve não praticar novos crimes e se abster de frequentar bares, boates e locais similares.

A Justiça já homologou os termos do acordo, e as parcelas devem ser quitadas conforme estabelecido com a promotoria. Com isso, o processo criminal fica suspenso até o cumprimento integral do ANPP.

Além dessa ação criminal, tramita na Justiça outra ação separada na 16ª Vara Cível, requerendo indenização não inferior a R$ 100 mil. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, mostrando detalhes da tragédia.

Assista às imagens:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também