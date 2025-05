Motorista que matou quatro na BR-060 tenta sair da prisão, mas TJMS nega

A Justiça negou pela segunda vez o pedido de liberdade feito pela defesa de David Lopes Queiroz, de 29 anos, acusado de provocar o acidente que matou quatro pessoas da mesma família no dia 6 de abril deste ano, na BR-060, em Campo Grande. Ele segue preso sob custódia em uma unidade hospitalar.

Na ocasião, David conduzia um Chevrolet Classic em alta velocidade e sob efeito de álcool, quando perdeu o controle na curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Volkswagen Saveiro, onde estavam as vítimas. Após a colisão, o carro ainda atingiu um caminhão e pegou fogo.

A decisão mais recente é do desembargador Waldir Marques, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que indeferiu o pedido liminar de habeas corpus. A defesa alegou que David está com sequelas definitivas, em estado grave e totalmente dependente de cuidados, o que justificaria uma medida humanitária.

No pedido, os advogados chegaram a citar o caso do ex-presidente Fernando Collor, que obteve liberdade por razões médicas consideradas menos severas, segundo a defesa. No entanto, o magistrado entendeu que não foi comprovada urgência que justificasse a concessão da liminar.

Na justificativa, o desembargador explicou que esse tipo de pedido precisa demonstrar risco de dano irreparável e viabilidade imediata da ordem, o que não ocorreu. Ele destacou ainda que o trâmite do habeas corpus é rápido o suficiente para que a análise aconteça no julgamento do mérito, pela 2ª Câmara Criminal. Até lá, David segue custodiado.

A defesa também afirmou que não há indícios de periculosidade atual, já que o acusado está acamado, com graves sequelas, e não possui histórico de crimes anteriores.

As vítimas

O acidente causou a morte de Drielle Leite Lopes, de 32 anos, e três crianças: José Augusto Leite Saraiva (5 meses), João Lúcio Leite Saraiva (2 anos) e Helena Leite Saraiva (10 anos). Outras duas crianças, Oldiney e Otávio Leite Saraiva, ambos de 12 anos, também estavam no veículo e sobreviveram. O motorista e a passageira do caminhão atingido após a colisão não se feriram. O carro conduzido por David ficou completamente carbonizado.

