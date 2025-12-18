Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Justiça

MP atua para fortalecer rede de proteção e combater a evasão escolar em Coxim

Atuação da 2ª Promotoria de Justiça reforça no acompanhamento preventivo de crianças e adolescentes

18 dezembro 2025 - 11h22Luiz Vinicius

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Coxim, ampliou em 2025 a atuação voltada à proteção de crianças e adolescentes, com a instauração de procedimentos administrativos para acompanhar situações de vulnerabilidade e prevenir a evasão escolar no município.

Em um dos casos, a Promotoria passou a monitorar um núcleo familiar com indícios de risco envolvendo crianças e adolescentes, a partir de informações repassadas por órgãos de segurança e assistência social. Foram determinadas diligências para verificação do contexto familiar e do acesso a políticas públicas, incluindo estudos sociais pelo Creas, visitas domiciliares do Conselho Tutelar, escuta especializada, articulação com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e requisição de avaliações médicas especializadas pelo SUS, em caráter prioritário.

A atuação envolve integração permanente da rede de proteção nas áreas de assistência social, saúde, educação e garantia de direitos. O acompanhamento da família foi estabelecido pelo prazo inicial de três meses, com envio mensal de relatórios ao Ministério Público.

Em outra frente, o MPMS instaurou procedimento para apurar a evasão escolar de uma adolescente da rede estadual. A escola comunicou o acúmulo excessivo de faltas, apesar da matrícula ativa. Após a busca ativa e acionamento do Conselho Tutelar, foi determinada a realização de reunião interdisciplinar com a família, a escola e a rede de proteção, para definição de plano de ação visando ao retorno e à permanência da estudante.

Os responsáveis foram advertidos sobre a obrigatoriedade da frequência escolar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O MPMS também requisitou relatórios periódicos do Conselho Tutelar e informações atualizadas da escola para acompanhamento das medidas adotadas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Justiça
Poder Público deverá informar sobre repasses à Santa Casa para Justiça de MS
Terminal General Osório
Justiça
Justiça manda prefeitura fazer intervenção no Consórcio Guaicurus em Campo Grande
Indígenas não aceitam o marco temporal
Justiça
STF forma maioria de votos contra marco temporal de terras indígenas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) -
Justiça
Justiça manda IMPCG depositar em juízo valores que seriam repassados ao Banco Master
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por estuprar as próprias filhas

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul