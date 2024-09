MP investiga contratação de escritórios de advocacia sem licitação em Ivinhema

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou uma investigação contra o Município de Ivinhema para apurar possíveis irregularidades na contratação de escritórios de advocacia sem licitação. O inquérito é conduzido pelo promotor Daniel do Nascimento Britto. O prefeito Juliano Ferro é responsável pela gestão do município.

Segundo o MPMS, o Município de Ivinhema contratou os escritórios Souza, Ferreira & Novaes Sociedade de Advogados, Marcelo Balduino - Advocacia S.S., e Suzini de Paula Sociedade Individual de Advocacia por meio de inexigibilidade de licitação, ou seja, sem a realização do processo licitatório, o que é permitido apenas em situações excepcionais.

O MPMS destacou que a regra na administração pública é a realização de licitações, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, que visa garantir igualdade, impessoalidade e transparência. A contratação direta de serviços jurídicos só é válida para casos excepcionais e de natureza singular, não abrangendo atividades comuns que poderiam ser realizadas por procuradores municipais.

Além disso, o município possui uma Procuradoria Jurídica com profissionais aprovados em concurso que aguardam nomeação, o que, segundo o MPMS, demonstra que os recursos gastos com os escritórios poderiam ser usados para suprir essas vagas, garantindo maior economicidade.

O MPMS também informou que o município não apresentou a documentação solicitada sobre as contratações, o que levou à abertura do inquérito civil para coletar mais informações e depoimentos. Caso as solicitações não sejam atendidas dentro do prazo, poderão ser aplicadas sanções previstas na Lei nº 7.347/85.

Foram requisitadas cópias dos processos de contratação sem licitação e informações financeiras sobre os valores pagos aos escritórios e o retorno efetivo dessas contratações para os cofres públicos. O prazo para o envio das informações é de 10 dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também