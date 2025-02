MP investiga possível falta de transparência na Câmara de Água Clara

A 1ª Promotoria de Justiça de Água Clara instaurou o Inquérito Civil nº 06.2023.00001187-2 para investigar possíveis irregularidades no Portal da Transparência da Câmara Municipal.

A apuração começou após denúncia ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre a dificuldade de acessar informações relacionadas às diárias dos vereadores, tanto pelo site oficial quanto por contato direto com a Câmara.

A investigação está sob responsabilidade da promotora Laura Assagra Rodrigues Barbosa Pimenta. O objetivo é verificar se houve algum dano efetivo ou potencial aos direitos ou interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos, como determina a atuação do MPMS.

Caso sejam encontrados indícios de irregularidade, novas medidas poderão ser tomadas. A Câmara Municipal de Água Clara deverá ser notificada oficialmente sobre o inquérito e prestar as informações para esclarecer a situação.

