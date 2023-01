MP Militar abre investigação contra Roberto Jefferson

O Ministério Público Militar abriu uma investigação contra o ex-deputado Roberto Jefferson para investigar como dez armas foram registradas no nome do ex-parlamentar enquanto ele ainda estava em prisão domiciliar.

A apuração do caso teve início no Ministério Público Federal, após uma denúncia alertar para possíveis irregularidades nos registros dos revólveres apreendidos na casa do político.

Caso sejam comprovadas práticas de crimes militares, um inquérito será policial militar poderá ser instaurado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também