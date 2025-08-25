MP pede à Justiça que não absolva homem que matou o pai em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se manifestou à Justiça pedindo que seja indeferido o pedido de absolvição feito pela defesa de Sahu Abel Heyn, de 35 anos, acusado de assassinar o pai, Hugo Abel Heyn, de 59 anos, a facadas, no dia 26 de junho, em uma residência na Rua Orlando Daroz, no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

A manifestação é assinada pelo promotor de Justiça José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, que, no entanto, se mostrou favorável a outro pedido da defesa: que o réu seja submetido a exame de insanidade mental.

Sahu Abel Heyn está preso preventivamente no Instituto Penal. A defesa solicitou a transferência do réu para o Presídio “Jair Ferreira de Carvalho”, conhecido como “Máxima”, que possui estrutura para atendimento psiquiátrico. O promotor não se opôs a essa transferência.

Além disso, o MP solicitou que o processo continue contra o réu, sem a aplicação de absolvição sumária. As alegações agora serão analisadas pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, para decisão.

