MP procura Juliana Zorzo

Com agenda cheia de compromissos de campanha e endereço certo “por algumas horas”, o promotor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Humberto Lapa Ferri, pretende achar o paradeiro de Juliana Zorzo, candidata a vice-prefeita de Campo Grande, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O motivo pelo qual o MP quer encontrar a candidata é para que ela responda a denúncia ajuizada em novembro de 2019, onde Zorzo é acusada de fraude em licitação quando presidiu a Fundação Municipal de Cultura (Fundac). O juiz recebeu a denúncia, expediu o mandado de citação, que não foi cumprido. O documento foi endereçado, em julho deste ano, para uma residência no bairro Giocondo Orsi, porém ela não foi encontrada. Por conta disso, o Ministério Público oficiou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que informe o endereço que a candidata cadastrou na Justiça Eleitoral, para concorrer as eleições municipais deste ano.

A ação é movida contra a ex-presidente e outras pessoas para apurar suposta irregularidade em serviço prestado pela empresa Fino Traço Comunicação Visual, em 2015, para a Fundac, quanto Zorzo comandava a pasta. A tentativa de encontrar a ex-presidente da Fundac vem desde 2019.

