MP recorre contra absolviÃ§Ã£o de mulher que matou rapaz em festa em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) irá recorrer da decisão do Tribunal do Júri de Campo Grande, que absolveu Hannah Wende Sousa Silva, de 30 anos, da acusação de homicídio doloso. Ela foi acusada de matar Blayon Lucas Sampaio da Costa, de 22 anos, em 28 de abril de 2024, durante uma festa infantil no Bairro Estrela do Sul.

O julgamento, ocorrido em 27 de fevereiro deste, resultou na absolvição de Hannah, que foi considerada inocente pelo Conselho de Sentença. Após o veredicto, a promotora Lívia Carla Guadanhim Bariani manifestou que recorrerá da decisão, embora ainda não tenha apresentado as razões do recurso.

Hannah segue em liberdade e solicitou ao juiz a retirada de sua tornozeleira eletrônica, com base na absolvição. Durante o julgamento, a acusação argumentou que a ré matou Blayon intencionalmente com golpe de faca.

A defesa de Hannah, representada pelo defensor público Ronald Calixto Nunes, alegou legítima defesa e o crime foi em violenta emoção e atenuante pela confissão. O MPMS deve alegar nulidade do júri em seu recurso, que será analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também