MP solicita prisão preventiva de acusado de execução no bairro Coophavila

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva de João Henrique Macedo da Silva, o "Tiba", de 32 anos, apontado como principal suspeito de matar Jhelyson Gamarra Pereira Santos em Campo Grande.

João Henrique foi preso no dia 18 de agosto, devido a decisão judicial que decretou sua prisão temporária. O crime ocorreu em 2 de agosto de 2024, por volta das 20h, na Rua Naim Dibo, bairro Coophavila II.

Conforme a denúncia, Jhelyson estava em frente à residência, na calçada, empurrando o carrinho da filha de seis meses, quando foi surpreendido pelo acusado. Câmeras de segurança registraram o momento em que João Henrique se aproximou por trás e efetuou o primeiro disparo. A vítima caiu no chão e, em seguida, o suspeito disparou outras vezes. Jhelyson morreu no local.

Segundo o MPMS, o crime teria sido motivado por vingança, relacionada a um desentendimento envolvendo a venda de drogas. A promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo destacou, no pedido, que a gravidade do crime, a frieza da ação e o risco à ordem pública justificam a necessidade de manter o acusado preso preventivamente.

O pedido será analisado pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

