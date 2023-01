MP vai ajudar a encontrar golpistas

O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites, criou um grupo de trabalho para acompanhar a repercussão em nível estadual da invasão terrorista às sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8). Além disso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) terá participação nas investigações.

Mato Grosso do Sul está entre os estados com o maior número de financiadores dos movimentos que culminaram na invasão do Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, além de contar com vários sul-mato-grossenses presos pela depredação aos prédios dos três poderes.

O procurador-geral se reuniu com Eduardo Riedel nesta terça-feira (10), um dia após o governador se encontrar com o presidente Lula, ministros do STF, presidentes da Câmara e Senado e demais governadores.

O grupo será formado pelo procurador-geral adjunto de Justiça Institucional, Paulo César Zeni, que liderará o grupo, a procuradora de Justiça e coordenadora do Gaeco, Ana Lara Camargo de Castro, a promotora de Justiça e assessora especial do procurador-geral de justiça, Cristiane Mourão Leal Santos, o procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial, Helton Fonseca Bernardes, e a promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo Criminal, Renata Ruth Fernandes Goya Marinho.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também