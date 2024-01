MPF abre inquérito contra o Kwai por conteúdo falso

O Ministério Público Federal (MPF) informou, nesta quinta-feira (18), que abriu um inquérito civil público para investigar a conduta da rede social Kwai, plataforma de vídeos curtos, no Brasil.

A suspeita do órgão é que a plataforma chinesa esteja promovendo e dando engajamento à perfis falsos, com o objetivo de gerar maior engajamento. O inquérito foi aberto após denúncia anônima e notícias sobre a estratégia da plataforma.

“Há indícios de que postagens na rede com informações inverídicas e apelativas sejam produzidas não por usuários regulares do Kwai, mas pela própria plataforma – diretamente ou por meio de empresas de publicidade por ela contratadas, sem qualquer identificação de sua origem”, comentou.

A investigação contará com três frentes: a suposta criação de perfis falsos de órgãos e autoridades públicas brasileiras na plataforma; a produção e circulação de notícias falsas na rede social; e a veiculação de vídeos contendo atos de violência contra mulheres e exposição indevida de menores de idade.

O Kwai é representado pela empresa Joyo Tecnologia Brasil. Empresas de publicidade que prestam serviços à plataforma também foram oficiadas para prestar esclarecimentos e preservar matérias relevantes às investigações.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também