MPF adjudica licitação para construção de sede em Ponta Porã por R$ 1,3 milhão

No Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), a Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul anunciou a adjudicação do processo licitatório (Tomada de Preços nº 01/2023) destinado à contratação de uma empresa especializada para a execução da obra de construção da sede do Escritório de Representação do Ministério Público Federal em Ponta Porã.

A empresa contemplada com a adjudicação foi a Raniero Engenharia e Construtora Ltda., CNPJ nº 29.641.512/0001-19, selecionada com base no critério de menor valor global, totalizando R$ 1.399.092,32 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos). O procedimento foi devidamente homologado pela autoridade superior da Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul (PRMS).

O presidente da Comissão Especial de Licitação, Heverson Gomes Pereira, assina o resultado de julgamento, confirmando o desfecho do processo e a seleção da empresa responsável pela execução da obra.

