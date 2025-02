MPF apura desvios e uso indevido de recursos no DSEI e CONDISI/MS

A Procuradora da República, Analicia Ortega Hartz, abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades cometidas por Arildo Alves Alcântara, ex-Coordenador do DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul), e Elso Gonçalves Batista, Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul (CONDISI/MS).

A apuração envolve possível desvio de materiais, nepotismo, perseguições, assédio moral, uso indevido de diárias, uso de veículos oficiais para fins particulares e contratos de locação de veículos que teriam causado prejuízos ao erário federal.

O inquérito foi instaurado a partir do Procedimento Preparatório n. 1.21.000.001361/2023-92, que visa esclarecer essas possíveis infrações. Apesar de documentos já apresentados pelo DSEI/MS, a procuradora considera que os fatos ainda não foram totalmente esclarecidos.

Como parte da investigação, a procuradora solicitou ao DSEI/MS informações adicionais por meio de um ofício, a fim de buscar maiores esclarecimentos sobre as denúncias. O caso continua em tramitação no Ministério Público Federal (MPF).

