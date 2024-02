MPF arquiva investigações do 8 de janeiro contra Ibaneis e Torres

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu por arquivar as investigações contra o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Anderson Torres, e o governador do DF, Ibaneis Rocha, por improbidade administrativa relacionada aos atos criminosos do 8 de janeiro.

Segundo o procurador da República Carlos Henrique Martins Lima, a decisão foi tomada após o MPF não encontrar elementos suficientes para concluir que o ex-secretário de segurança do DF tivesse o intuito de permitir que os manifestantes depredassem e invadissem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

“Deste modo, Anderson Torres não foi municiado com informações suficientes acerca da certeza do caráter belicoso das manifestações, o que também o impossibilitou de adotar medidas mais severas para a segurança pública junto ao governador do DF”, afirmou o procurador.

Em relação ao governador do DF, Carlos afirma que não é possível imputar à Ibaneis uma responsabilização civil pelos eventos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023.

“Embora seja possível apontar alguma falha no serviço de inteligência dos órgãos de segurança pública ou algum erro no fluxo de informações, não se verifica, em relação a Ibaneis Rocha, uma conduta intencional de facilitar os atos criminosos”, afirmou Lima.

Também foram arquivados inquéritos contra os policiais militares Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário executivo de Segurança do DF; Marília Ferreira de Alencar, ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança do DF; Klepter Rosa Gonçalves, ex-comandante-geral da PMDF; Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PMDF; e Jorge Eduardo Barreto Naime, coronel da Polícia Militar e chefe do Departamento Operacional da Corporação.

