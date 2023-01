MPF investiga se executivos da Americanas receberam informação privilegiada

O Ministério Público Federal de São Paulo abriu um procedimento inicial nesta sexta-feira (14) para investigar se houve crime na venda de ações por diretores da Americanas pouco tempo antes do rombo contábil de R$ 20 bilhões ser anunciado.

Segundo dados divulgados pelo portal Metrópoles, os executivos da empresa venderam R$ 223 milhões em ações entre julho e outubro de 2022.

Na última quarta-feira (10), a empresa informou a existência de “inconsistências contábeis” em seus últimos balanços, e caso seja confirmado que se trata de fraude, esse será o caso mais grave do tipo na história do mercado brasileiro.

O MP informou que abriu um procedimento para averiguar possível prática de insider trading, uso de informação privilegiada, por parte dos executivos da Americanas, e a partir das informações colhidas, um procurador do estado decidirá pela abertura ou não do inquérito.

