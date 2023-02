MPF pede a prisão do apresentador Sikêra Jr. por crime de racismo

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a prisão do apresentador Sikêra Jr. e pagamento de multa pelo crime de racismo após ele ter xingado uma jovem negra de “vagabunda”, “preguiçosa” e “venta de jumenta”, entre outros insultos, durante um programa de TV em 2018.

Segundo o portal Splash, do UOL, dados cedidos pelo MPF mostram que Sikêra extrapolou os limites da liberdade de expressão e violou os direitos da jovem durante o programa Cidade em Ação, da TV Arapuã, filiada da Rede TV! na Paraíba.

Segundo o órgão, o apresentador cometeu o crime de racismo “pois praticou discriminação e preconceito racial de gênero por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa”.

Após repercursão do caso, o advogado de Sikêra, Rannieri Lopes, afirmou que o apresentador não tem medo da prisão e não acredita em uma condenação, já que o crime de racismo existe “apenas no imaginário do Ministério Público”.

“A matéria jornalística que foi ao ar no ano de 2018 não traz nenhum contexto racial ou mesmo homofóbico. Na verdade, trata-se de uma crítica jornalística amparada pela nossa constituição”, afirmou o advogado em entrevista à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

A denúncia contra Sikêra foi apresentada na segunda-feira (3) e será julgada na 16ª Vara Federal da Paraíba.

