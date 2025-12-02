Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

MPF recorre de decisão que mandou soltar dono do Banco Master

Desembargadora do TRF1 concedeu habeas corpus aos acusados

02 dezembro 2025 - 18h54Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos a caminho de DubaiDaniel Vorcaro foi preso em Guarulhos a caminho de Dubai   (Via Esfera Brasil)

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu nesta terça-feira (2) da decisão que mandou soltar o banqueiro Daniel Vorcaro e mais quatro sócios do Banco Master.

Na sexta-feira (28), a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, concedeu um habeas corpus aos acusados e entendeu eles podem responder às acusações em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares.

Além de Vorcaro, também foram soltos os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Eles estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro, de ter contato com outros investigados e de sair do país.

Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentaram que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

O BRB informou que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Justiça condena transportadora a pagar mais de R$ 16 mil a panificadora atingida por caminhão
Exército Brasileiro /
Justiça
Justiça garante a militares transgênero uso do nome social nas Forças Armadas
Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal
Justiça
Toffoli impõe sigilo a caso envolvendo o presidente do Banco Master
Iran Coelho das Neves -
Política
Consenso entre conselheiros do TCE-MS aponta Iran Coelho para vice-presidência
Dinheiro apreendido durante a apreensão
Justiça
Gaeco divulga balanço e aponta apreensão de R$ 274,9 mil em operação contra jogatina
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ determina que Estado indenize família de jovem morto por policial em MS
Sistema do TJMS -
Justiça
Julgamentos virtuais do TJMS passam a ser acessíveis em tempo real
Polícia Militar -
Justiça
Justiça manda Estado pagar aposentadoria a ex-PM expulso por homicídio em Jardim
O Tribunal rejeitou a defesa da empresa, que alegava falhas de armazenamento por parte da consumidora
Justiça
Consumidora é indenizada em R$ 3 mil após comprar bombons estragados em MS
Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa -
Justiça
Jovem que matou cunhado com facada não vai a júri em Campo Grande

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans