MPMS cria forÃ§a-tarefa para reforÃ§ar aÃ§Ãµes contra a violÃªncia domÃ©stica

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou nesta quarta-feira (12) o "Projeto Lilás – Agente Virtual de Combate à Violência Doméstica", uma nova ferramenta para rastrear autores reincidentes e prevenir novos crimes contra mulheres. A iniciativa foi discutida em reunião com autoridades da Polícia Civil, incluindo o Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, e o vice-governador, José Carlos Barbosa (Barbosinha).

Projeto Lilás - O sistema monitora agressores e emite alertas automáticos para Promotores de Justiça, juízes e delegados sempre que um reincidente comete um novo ato de violência. Integrado aos bancos de dados do MPMS e da Polícia Civil, o projeto promete melhorar a fiscalização das medidas protetivas e fortalecer o combate à impunidade.

Esforço conjunto - Além da nova ferramenta, o MPMS criou uma força-tarefa de Promotores de Justiça para acelerar a análise de inquéritos da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). O grupo é coordenado pelo Promotor Izonildo Gonçalves de Oliveira e conta com a participação do Delegado João Paulo Sartori.

Outras medidas anunciadas incluem a aceleração da tramitação dos casos e melhorias no processo de citação dos agressores para evitar processos parados. O próximo passo é a implementação definitiva do sistema e a padronização dos fluxos de investigação.

A iniciativa reforça o compromisso do MPMS em ampliar a proteção às mulheres e dar mais agilidade às ações contra a violência de gênero.

