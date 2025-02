MPMS define regras para controlar atividade policial em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) publicou uma resolução com o objetivo de acompanhar de perto situações de confrontos policiais no estado. A medida visa o exercício do controle externo da atividade policial, nas formas concentrada e difusa. A resolução, de número 1/2024-CPJ, foi assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.

O principal objetivo do controle externo da atividade policial pelo MPMS é manter a regularidade e a adequação dos procedimentos policiais, bem como integrar as funções do Ministério Público e das polícias para a persecução penal e o interesse público. A resolução enfatiza o respeito aos direitos fundamentais e a preservação dos direitos humanos, além da manutenção da ordem pública e a prevenção da criminalidade.

Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), houve 598 mortes resultantes de intervenção policial entre 2015 e 2024. A nova resolução do MPMS busca adequar o controle externo da atividade policial à atual estrutura do órgão e consolidar o monitoramento das ocorrências policiais e seus desdobramentos. Leia a íntegra (página 18):

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também