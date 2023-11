MPMS entrega seis veículos à PMMS para intensificar ações de segurança

Na tarde de ontem, segunda-feira (13), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, formalizou a entrega de seis caminhonetes à Polícia Militar do estado. A cerimônia ocorreu nas dependências da Procuradoria-Geral de Justiça.

Na ocasião, o termo de doação foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; e pela Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

O Acordo de Cooperação Técnica nº 1/2021, celebrado entre o MPMS e o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), tem como objetivo estabelecer ação integrada e colaboração técnica entre as Instituições, mediante auxílio material e humano. Prevê também a disponibilização de Policiais Civis e Militares ao Ministério Público Estadual, auxílio ao aparelhamento material dos órgãos de segurança pública estaduais pelo MPMS e o compartilhamento de informações entre os partícipes com o intuito de promover ações de apoio operacional nas áreas de segurança institucional, inteligência, investigação e capacitação, visando à prevenção e repressão de crimes.

A Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, agradeceu ao MPMS pela parceria e disse que as doações das caminhonetes significam um “marco” no combate à criminalidade.

No mesmo sentido, o Secretário da SEJUSP, Antônio Carlos Videira, em nome do Governador do Estado, agradeceu ao Procurador-Geral de Justiça e toda a sua equipe pela parceria e integração na realização de ações para combater o crime organizado. Antonio Carlos Videira reforçou o apoio da SEJUSP ao MPMS e disse que o foco de ambas as Instituições é atuar em prol da segurança da sociedade.

Para o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacera, a palavra integração definiu a doação realizada nesta segunda-feira. Ele ressaltou que a parceria entre o MPMS e a Polícia Militar vem de longa data, por meio de assinaturas de acordos e convênios, realização de ações conjuntas e trocas de expertises. “Este é o nosso legado, combater o crime organizado e garantir a segurança do cidadão”.

Participaram do ato o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, representando o Governador do Estado Eduardo Correa Riedel; a Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, representando o Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes; o Defensor Público e Assessor para Assuntos Institucionais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Mateus Augusto Sutana e Silva, representando o Defensor Público-Geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini; a Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do MPMS (GAECO/MPMS), Procuradora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro; o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo do MPMS, Romão Avila Milhan Junior; o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati; a Secretária-Geral do MPMS, Promotora de Justiça Bianka Barros; e demais membros e servidores do MPMS.

(*) Com informações do MPMS

