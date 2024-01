MPMS investiga falta de vagas em creches municipais em Glória de Dourados

A Prefeitura de Glória de Dourados está sendo alvo de investigação por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O motivo é a falta de vagas em creches no município.

O MPMS abriu o Inquérito Civil Nº 06.2024.00000003-5 para apurar se há carência de vagas ou se as disponíveis são suficientes para atender a demanda. Caso haja falta de vagas, a promotoria quer saber quantas crianças estão na lista de espera.

O problema, segundo informações do MPMS, é algo que ocorre com frequência na cidade, o que motivou a abertura da investigação para avaliar a responsabilidade do município.

No ano passado, em dezembro, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SEEC), por meio do seu chefe, Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha, afirmou em documento que iria aumentar a oferta de vagas por sala, mantendo a qualidade do ensino.

O promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Júnior enviou um ofício à Prefeitura, acompanhado da cópia da Portaria de Instauração. No ofício, solicita que o município informe, em um prazo de 15 dias, a quantidade de alunos aguardando vaga na creche municipal.

