MPMS investiga supostas fraudes em licitações na prefeitura de Nioaque

A Prefeitura Municipal de Nioaque, sob a gestão do prefeito Valdir Couto de Souza Júnior, está sendo alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O inquérito civil foi instaurado pelo órgão para apurar eventuais fraudes em processos de licitação, especialmente aqueles relacionados à empresa Táquion Obras e Infraestrutura Ltda.

A denúncia que desencadeou a investigação partiu da Vereadora Rosemeire Meza Arruda, do partido União Brasil. A parlamentar aponta supostas irregularidades na formalização de um contrato milionário, relacionado à construção da Ponte sobre o Rio Nioaque.

Entre as alegações apresentadas pela vereadora está a suspeição pela empresa Táquion ter vencido praticamente todas as obras de grande porte em Nioaque nos anos de 2020 e 2021, totalizando um montante superior a quatro milhões de reais.

Diante das suspeitas levantadas, o MPMS decidiu aprofundar a investigação sobre as possíveis irregularidades. A decisão de abrir o inquérito foi tomada pela promotora Mariana Sleiman.

O JD1 Notícias buscou contato com a Prefeitura de Nioaque e representantes da empresa Táquion, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para posicionamentos.

