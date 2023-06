MPMS lança campanha "Seu silêncio pode matar você" em combate ao feminicídio

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul lançou nesta segunda-feira (1º), em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a campanha “Seu silêncio pode matar você”, para conscientizar a população sobre esse crime.

Segundo dados do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma mulher foi morta a cada seis horas no Brasil em 2022, com MS liderando o ranking nacional com a maior taxa de assassinatos de mulheres do país, 8,3 a cada 100 mil mulheres, e ficando entre os três Estados com maior número de feminicídios, 2,6 mortes a cada 100 mil mulheres.

Dados do Dossiê Feminicídio do Ministério Público Estadual mostram que, no ano passado, 161 mulheres foram vítimas de feminicídio, com 37 desses crimes resultando em morte, e 124 sendo somente tentados.

Neste ano, nos primeiros quatro meses, já foram registrados 59 casos do crime, oito deles com vítimas fatais.

Buscando evitar o aumento dos casos, e conscientizar a população, o MPMS, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM) e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH), lançou a campanha.

A iniciativa também busca sensibilizar e provocar uma reflexão junto à sociedade sobre os altos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado e no País, principalmente no aumento de casos de feminicídio.

A campanha será divulgada em outdoors, busdoors, rádio, televisão, painel eletrônico, e-mail marketing, aplicativo de transporte, aplicativo de relacionamentos e redes sociais.

