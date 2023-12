MPMS quer júri popular para Willian e defesa contesta

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou as alegações finais no caso envolvendo Willian Junior Moraes Guimarães, de 25 anos, acusado da morte de sua namorada, Angela Maria Santos Vieira, 27 anos, e de uma dupla tentativa de homicídio relacionada a um acidente ocorrido em 14 de maio deste ano.

Segundo o MPMS, o réu deve ser levado a júri popular, sustentando que Willian conduzia seu veículo com excesso de velocidade, alcoolizado e desrespeitando a sinalização semafórica. O promotor de justiça argumenta que tais ações demonstram a presença de dolo, pois o acusado assumiu o risco de causar lesões graves, inclusive a morte de sua namorada.

Por outro lado, a defesa de Willian se manifestou, solicitando a impronúncia e a desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo no que se refere à morte de Angela Maria dos Santos Vieira. Além disso, pede a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal culposa em relação às vítimas Fernanda Giuncanse e Francisco Romão Sampaio Nunes.

A defesa argumentou que, com base nos fatos e fundamentos apresentados, a prisão preventiva de Willian deveria ser revogada, alegando a ausência absoluta de fundamentos que justificassem sua manutenção. Solicitou a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP, e a expedição do alvará de soltura com a maior celeridade possível.

A decisão sobre a pronúncia de Willian Junior Moraes Guimarães para o júri popular agora está nas mãos da Justiça, que deverá considerar as argumentações do MPMS e da defesa antes de tomar uma decisão final sobre o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também