A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal solicitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) urgência no julgamento do pedido de transferência do empresário Jamil Name Filho, o "Jamilzinho", do presídio federal para uma unidade prisional estadual no estado. Atualmente, Jamilzinho cumpre pena na Penitenciária Federal de Mossoró.

A defesa de Jamilzinho alega bom comportamento desde sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal, buscando sua transferência para uma instituição estadual. No entanto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) opõe-se ao recurso, citando suas condenações por liderança em organização criminosa, posse de arsenal bélico, extorsão qualificada e homicídio duplamente qualificado.

O MPMS também apontou que Jamilzinho, mesmo em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Presídio Federal de Mossoró, teria participado do planejamento para assassinar autoridades do estado, incluindo um promotor de justiça do GAECO e um delegado do GARRAS.

O pedido de transferência será analisado pelos desembargadores do TJMS, com o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques como relator.

